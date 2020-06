Ainda falta mudar quase tudo. Só há duas mulheres no Top 100 dos desportistas mais bem-pagos segundo a revista “Forbes”

Está na altura da lista anual da revista “Forbes”, que mostra os atletas mais bem-pagos do planeta. Este ano, o destaque vai para a presença de apenas duas mulheres nos 100 desportistas mais bem-sucedidos financeiramente. Não que habitualmente sejam mais. Em 2019 havia apenas uma.

No lugar nº 33, surge uma veterana mais do que habituada a andar por este ranking. Serena Williams, 23 vezes vencedora de um Grand Slam, era a única representante feminina no top do ano passado. Desta feita, tem uma companheira na tabela, por sinal, mais bem-classificada do que a norte-americana.

Chama-se Naomi Osaka, a superestrela japonesa que ajuda a posicionar o ténis como a única modalidade do setor feminino a conseguir entra na lista dos atletas mais ricos. Curiosamente, nos courts, foi precisamente contra Williams que Osaka começou a dar nas vistas, no controverso Open dos EUA de 2018. A japonesa foi mesmo nº1 do ranking WTA durante grande parte do ano passado, o que a ajudou a tornar-se a atleta feminina mais bem-paga. 3,4 milhões de dólares em prémios mais 34 milhões de dólares de patrocínios (Nike, Nissan, MasterCard, etc.).

Com apenas 22 anos, a nipónica surge no lugar 29 da lista da “Forbes”. De acordo com a publicação, Osaka é mesmo a mais bem-paga em apenas um ano de sempre.

Não é surpreendente que as estrelas de ténis sejam as atletas a conseguir entrar no top 100. Desde os dias de Billie Jean King, o ténis tem sido o desporto-líder em termos de equidade. Mas mesmo com o seu recorde, Osaka ganhou quase três vezes menos do que o colega Roger Federer, o líder do ranking douradom que ganhou 106,3 milhões de dólares.

Tem sido difícil conseguir uma aproximação entre o que ganham os atletas femininos e masculinos. Isto apesar de se ter vindo a registar um interesse maior pelo desporto feminino, visível através das audiências nos média.

No caso de Osaka, a decisão de abdicar da possibilidade de competir pelos EUA – tem dupla nacionalidade – nos Jogos Olímpicos de Tóquio para abraçar a hipótese de representar o Japão fez disparar o seu valor-marca e tranformá-la num ícone do marketing desportivo.