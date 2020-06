Scott Minto: “Jogar no Benfica foi o maior feito da minha carreira. Fiz bons amigos”

Vindo do Chelsea, foi o primeiro britânico a chegar à Luz na conturbada segunda metade dos anos 90. Tal como Brian Deane, veio antes ainda de Graeme Souness e do pacote de compatriotas como Michael Thomas, Steve Harkness, Gary Charles ou Dean Saunders. E, ao contrário destes, conquistou o afeto dos adeptos. Passados 23 anos, Minto recorda com saudade as duas temporadas que passou no Benfica.

“Adoro todos os clubes que representei. O Chelsea tornou-se um dos maiores clubes da Europa. Fiz parte da equipa que, em 1997, venceu a Taça de Inglaterra, o primeiro título do clube em 26 anos. Foi o melhor dia da minha carreira,” disse ao podcast “World Football Index”.

Apesar de tudo, parece ter sido o clube da Luz a deixar marcas mais profundas: “Jogar no Benfica foi o maior feito da minha carreira. Ir para o estrangeiro, jogar num dos maiores clubes da Europa e no maior de Portugal. Tínhamos cinco mil pessoas a assistir aos treinos, 80 mil num jogo de pré-epoca com a Lazio, era absolutamente incrível”.

Minto tem hoje 48 anos. Olhando para trás, considera que a integração na Luz correu “melhor que o esperado”. “Integrei-me bem no balneário, estava numa boa condição física e era titular. Disseram-me que o Valência estava interessado em contratar-me, três jogos depois lesionei-me com gravidade no joelho e fiquei meses sem jogar.”

Quando regressou da lesão, o Benfica tinha mudado de treinador e era Graeme Souness o comandante. “Gostei de trabalhar com ele. Conseguimos uma boa série de resultados, não fomos campeões, mas terminámos o campeonato em segundo e conseguimos a qualificação para a Liga dos Campeões”.

Não foi apenas nos relvados que a passagem de Minto por Portugal o marcou. “Fiz bons amigos. Fora de campo, a vida em Portugal e o tempo eram fantásticos. Foi um momento muito bom da minha vida e o maior feito da minha carreira,” admitiu.

Quando deixou o Benfica, Scott Minto regressou a Inglaterra para representar o West Ham. Em 2006, terminou a carreira de jogador com a camisola do modesto Rotherham.