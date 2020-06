“Portugal é um viveiro de bons futebolistas.” Os craques da Liga NOS que a imprensa espanhola recomenda

O artigo arranca perentório: “Portugal é um viveiro de bons futebolistas”. O jornal desportivo refere que tanto FC Porto como Benfica se têm “especializado em exportar futuras estrelas”. Aproveitando o regresso da Liga NOS, o “As” faz uma lista de cinco nomes a seguir com atenção.

Não se pode dizer que haja muitas surpresas no grupo. Se houver, Carlos Vinícius não é uma delas, certamente. Aos 25 anos, o atacante do Benfica é “a grande sensação do campeonato”. Os 15 golos que leva revelam “potência e olfato”. O “As” refere que o brasileiro não vingou nem no Nápoles nem no Mónaco mas “em Portugal sente-se cómodo”. De acordo, com os espanhóis, Vinícius é seguido pelo Manchester United.

O segundo da lista poderia surpreender há uns meses, mas a verdade é que o seu talento só pode ter escapado aos olhares dos mais distraídos, e se alguém o quiser levar, ele já está comprometido. Trincão, jogador de 20 anos do Sporting de Braga, foi contratado pelo Barcelona e cedido ao seu clube de origem até ao fim da época. O “As” vê-o “a brilhar na ala direita”.

De azul e branco mas a prazo, Alex Telles é a terceira recomendação. O brasileiro de 27 anos é “um dos laterais esquerdos mais cotados do mundo”, de acordo com o jornal espanhol. Apesar de por cá se dizer que está a caminho do PSG, o “As” acrescenta o Chelsea como possível destino para o jogador que “explodiu definitivamente no FC Porto”.

O quarto nome é companheiro de Carlos Vinícius no Benfica, embora não se encontrem muitas vezes em campo. O defesa central Rúben Dias, de 23 anos, exibe “boa estatura, posicionamento e sobriedade”. O “As” lembra que Dias é titular das Águias e da seleção portuguesa e destaca a sociedade com Ferro, com quem “forma uma parelha de autêntico nível no centra da defesa encarnada”.

E eis que chega o nome menos conhecido dos cinco recomendados pelo diário desportivo espanhol: Nehuén Pérez. Joga no Famalicão (e não no “Famaliçao”, como o artigo refere) mas está emprestado pelo Atlético de Madrid. Com apenas 19 anos, o jogador está a “demonstrar tudo aquilo por que o Atlético o contratou”. Destaque-se ainda que o artigo descreve o Famalicão como “surpreendente” e “sob controlo de Jorge Mendes”.