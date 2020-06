Antigo médico do Real Madrid diz que Bale é melhor atleta do que Ronaldo. “Possivelmente o melhor que alguma vez vi”

Antigo médico do Real Madrid, Jesus Olmo afirmou que Gareth Bale é melhor atleta do que Cristiano Ronaldo, chegando a descrever o galês como: “possivelmente o melhor que alguma vez vi”.

Bale chegou a Espanha vindo do Tottenham, em 2013, num negócio que bateu recordes. Bale trabalhou com Olmo durante os últimos anos do clínico no Bernabeu. Apesar de ter provado inúmeras vezes que é uma figura controversa e divisiva entre os adeptos do clube, que nunca abraçaram a sua presença ao longo dos sete anos de Real, Olmo não poupa nos elogios que lhe faz.

“Possivelmente o melhor atleta que já vi é Gareth Bale,” disse o médico ao jornal espanhol “Ideal”. “Ele é um atleta natural, capaz de vingar em praticamente qualquer desporto. Tem capacidades genéticas e atléticas invulgares e eu diria capacidades técnicas também. Foi quem mais me impressionou em todos os aspetos, apesar de haver também a performance, fruto de outras circunstâncias.”

Olmo trabalhou também com Cristiano Ronaldo, que mantém a condição física ideal aos 35 anos graças ao regime rigoroso de exercícios e à dieta, Luka Modric ou Sergio Ramos, no Real Madrid. O clínico diz que os fãs ainda não viram o melhor de Bale durante o seu tempo no clube porque ele foi obrigado a jogar com dores no passado. “Todos os atletas têm os seus pontos fracos.”