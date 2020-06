Bruno Fernandes considerado por Observatório de Futebol como o médio mais valioso do futebol mundial

O médio português Bruno Fernandes foi considerado pelo Observatório do Futebol CIES como o mais valioso do mundo na sua posição. A estrela do Manchester United vale 105 milhões de vírus, o que significa mais 30 milhões do que o clube pagou por ele antes da pandemia.

Atrás do maiato vêm Mason Mount, do Chelsea, que vale 102 milhões e meio de euros, e Frenkie de Jong, do Barcelona, com um valor de 102 milhões.

O companheiro de Bruno Fernandes nos Red Devils, Paul Pogba, não entra sequer no top 20. De acordo com o CIES, o francês está avaliado em 50 milhões de euros, o que significa uma queda significativa desde que foi contratado pelo United, em 2016, por 99 milhões.

Bruno Fernandes entrou em grande em Old Trafford. O jornal inglês “Daily Mirror” diz que o português “impulsionou o seu valor e levou o Manchester United de volta aos lugares de acesso à Liga dos Campeões antes da pandemia chegar”.

Entre os fatores usados para definir o ranking do CIES, encontram-se a habilidade, a idade, a forma, a duração do contrato e as transferências mais recentes.