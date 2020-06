Empresário diz que “Balotelli deveria abandonar o futebol” depois de mais um incidente

Segundo o empresário Furio Valcareggi, Mario Balotelli, deveria abandonar o futebol, depois de mais um incidente a envolver o jogador italiano de 29 anos.

“Atualmente, é óbvio que Balotelli devia parar de jogar futebol. Agora, também acho que Raiola [empresário do jogador] também tem de assumir a responsabilidade, porque deveria tê-lo ajudado. Em vez disso, apresenta-o como um grande campeão e os resultados envergonham,” afirmou Valcareggi à estação de rádio TMW.

Balotelli faz parte do plantel do Brescia. No entanto, foi despedido em conflito com a direção do clube, por ter faltado a treinos. Ainda assim, o italiano insistiu em voltar, justificando a ausência com um atestado médico para gastroenterite, cujo prazo terminava naquele dia. O clube proibiu-o de entrar no centro de treinos.