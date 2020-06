O Barcelona vai contratar outro avançado porque Griezmann está a demorar muito a adaptar-se

O experiente treinador Arsene Wenger não acredita que o Barcelona se deixe ficar e prevê a chegada de um novo avançado a Camp Nou. A transferência de Antoine Griezmann, por 120 milhões de euros, está a demorar a dar frutos. O luso-francês marcou 14 golos em 37 jogos esta época.

O antigo técnico do Arsenal espera melhorias do campeão do mundo, mas isso não deverá impedir o Barcelona de avançar para uma contratação. “O Barcelona sempre contratou os melhores jogadores,” disse Wenger ao “beIN SPORTS”.

“Eles podem acrescentar um novo avançado porque é verdade que Suarez e Messi são os principais contribuintes e podem precisar de alguém que consiga marcar golos. Eu continuo a achar que Griezmann vai começar a marcar, ele não me parece completamente adaptado, talvez agora, depois do confinamento, ele esteja melhor.”

Lionel Messi é o melhor marcador do Barcelona mais uma vez, esta época, com 24 golos. O jogador do Inter, Lautaro Martinez, tem sido muito associado a uma ida para a Catalunha, depois de uma época que lhe está a correr bem em Milão.

O Barcelona anda à procura de um sucessor para Suarez, que faz 34 anos em janeiro. Ousmane Dembele continua a não convencer e Martin Braithwaite é considerado uma opção a curto prazo.