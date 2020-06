O United vai voltar a jogar e Pogba está contente por ter Bruno Fernandes na equipa

O Manchester United está prestes a regressar à competição. Isso deve significar que Paul Pogba vai voltar a jogar, depois de juntar a paragem devido à pandemia Covia-19 à já existente lesão. Aparentemente, o francês mal-amado está entusiasmado com o regresso, principalmente pela oportunidade de jogar ao lado de Bruno Fernandes.

Louis Saha, antigo avançado da equipa de Old Trafford, disse ao site “Stats Sports News” que o compatriota “é um dos melhores jogadores do mundo”. “Teve uma temporada dura com lesões. Alguns jogadores disseram-me que ele regressou muito motivado e eu sinto isso, quando falo com ele ao telefone.”

Saha diz que não quer ver “um novo Pogba” mas sim um compatriota mais apoiado. “Ele não tinha apoio. Agora tem o Bruno Fernandes ao lado, outro líder, outro criador.”

Lembre-se que os Red Devils regressam aos jogos na sexta-feira, dia 19 de junho, defrontando o Tottenham dos portugueses Gedson Fernandes e, claro, José Mourinho.