O torneio final da Liga dos Campeões deverá ser em Lisboa. A proposta pode ser aprovada já esta quarta-feira

A UEFA quer encerrar a Liga dos Campeões deste ano com um torneio que juntará oito clubes finalistas e decorrerá em Lisboa, durante 11 dias. O plano vai ser apresentado à comissão executiva do organismo para ser ratificado esta quarta-feira. À Reuters, fonte interna disse que a proposta deve ser aprovada depois do consenso alcançado na passada segunda-feira.

O jornal inglês “Daily Mail” tentou contactar a UEFA, que não fez qualquer comentário sobre o tema.

A ideia será jogar os quartos de final em apenas uma mão, em Lisboa, ao longo de quatro dias seguidos, de 12 a 15 de agosto. As meias finais serão a 18 e 19 e a grande final será jogada a 23 de agosto. Tudo isto na capital portuguesa.

O plano permite completar mais rapidamente a época, sem as tradicionais duas mãos dos jogos em casa e fora, mas significa também que a competição perde seis jogos, o que vai significar menos dinheiro das transmissões televisas para os cofres da UEFA.

Os jogos devem ser partilhados pelos dois maiores estádios de Lisboa, ou seja, a Luz e Alvalade. Ainda não é certo que as partidas sejam à porta fechada, uma vez que a UEFA deixou uma abertura a possível alterações se as condições de saúde pública no nosso país o permitirem.

Como sabemos, não haverá equipas portuguesas em competição. Para os quartos de final, estão já confirmadas as representações de França, com o Paris St. Germain, Itália, com a sensacional Atalanta, Espanha, através do Atlético de Madrid, e o RB Leipzig, da Alemanha. Falta encontrar os outros quatro clubes de entre Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Munique, Juventus, Lyon, Nápoles e Barcelona.

Um formato semelhante será usado para decidir a Liga Europa numa série de estádios da Alemanha, a partir de 10 de agosto. Já a Supertaça Europeia deverá ser jogada em Budapeste, a 24 de setembro.