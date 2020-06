Ander Herrera sobre a festa de anos de Neymar que separou solteiros e casados: “O que é que não se passou?!”

Foi o antigo jogador do Manchester United, Ander Herrera, quem levantou o véu sobre a festa do 28º aniversário de Neymar, realizada em fevereiro deste ano, em Paris. O brasileiro foi fotografado ainda esta semana a divertir-se com colegas do PSG em St. Tropez depois de a Ligue 1 ter terminado. Controverso, sim, é Neymar, mas nada que se compare, em termos de grandiosidade, com os festejos do seu aniversário.

Em fevereiro, Neymar juntou uma pequena multidão num clube chamado YoYo, em Paris, para celebrar os 28 anos. Havia uma única regra para os convidados, segundo Ander Herrera. No programa espanhol de televisão “The Resistance”, Herrera explicou que a antiga estrela do Barcelona convidou os companheiros de equipa e as suas companheiras. No entanto, em vez de os manter todos juntos na mesma área, o brasileiro separou-os em dois grupos: solteiros e casados.

Os jogadores comprometidos divertiram-se no andar do topo, enquanto os solteiros ficaram no andar de baixo. Quando lhe perguntaram o que se passou na festa, Herrera respondeu: “O que é que não se passou?!”. “A verdade é que quando ele faz alguma coisa, ele fá-lo para se divertir. E ele organizou a festa para se divertir. E eu dei-lhe os parabéns.”

Ander Herrera deu a crer que haveria companhia feminina disponível, acrescentando: “Claro que a minha mulher não me deixava ir à casa de banho nem ao andar de baixo”.

Herrera foi um de inúmeros jogadores do PSG a participar na “festa branca”, ao lado de Angel di María, Mauro Icardi ou Marco Verratti. Numa fotografia publicada no Instagram, o antigo “red devil” surge ao lado de Neymar, Keylor Navas, Pablo Sarabia e Leonardo Paredes. Memphis Depay também esteve lá e fez questão de elogiar o anfitrião: “Todos sabem que és um jogador de classe mundial mas não sabem a pessoa de classe mundial que és”.