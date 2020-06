Relatório independente conclui que desporto é usado como fachada para abusadores de crianças

O Relatório Independente sobre Abuso Sexual de Crianças, organismo sediado em Inglaterra, publicou novos dados acerca do perfil de possíveis abusadores. Nalguns casos, treinadores e instrutores exploraram as vulnerabilidades das crianças e o desporto de contacto físico dá-lhes desculpas para tocar nas vítimas.

Dos 3.939 sobreviventes de abuso sexual que se abriram perante o Truth Project, como parte do inquérito, e partilharam uma experiência entre junho de 2016 e março de 2020, 64 descreveram abusos sexuais infantis num ambiente desportivo. 91% relataram terem sido sexualmente abusados por um treinador ou voluntário numa organização desportiva.

Todos os abusadores referidos por este grupo eram adultos do sexo masculino. Ao elaborar o relatório, o Truth Project analisou nove dos 64 casos com maior detalhe para incluir um conjunto de caraterísticas e circunstâncias, tais como o período temporal, a idade e o género da vítima.

O relatório encontrou muitos fatores associados ao abuso que são também associados a outras áreas da vida: os abusadores aproximarem-se dos pais das crianças fora do contexto desportivo para estarem com as crianças sem supervisão; tentarem arranjar estadias que incluam dormida. No entanto, o relatório conclui que o desporto providencia um ambiente mais favorável ao contacto físico.

De acordo com alguns sobreviventes, o comportamento abusivo pode acontecer, por exemplo, numa piscina ou na arrecadação dos colchões, no caso da ginástica.

“Se estiveres numa viagem, eles aproximam-se do chuveiro e tiram fotografias das crianças nuas. (…) E é tudo feito por piada,” disse um dos participantes no inquérito.

“Ele levava-nos a nadar, tentando sempre exibir-se, fazer coisas debaixo de água, agia como se estivesse a ensinar-me a nadar,” revelou outro. Há também relatos de abusos que acontecem em carros ou nas próprias casas das vítimas.

Uma análise mais aprofundada está a ser conduzida pelo Truth Project e um relatório completo será publicado com recomendações para as alterações necessárias de forma a assegurar que as instituições fazem mais para proteger as crianças de abusos sexuais.