Simeone satisfeito com a exibição de João Félix: “É um jogador determinante, muito dinâmico”

João Félix regressou bem do confinamento, com uma boa exibição e dois golos no triunfo do Atlético por 5-0 frente ao Osasuna. O treinador do português deixou-lhe elogios.

“É um jogador determinante, muito dinâmico na procura do golo. E acompanhou Diego Costa no segundo golo. Estou contente,” disse Simeone na zona de entrevistas rápidas, no fim do jogo. Já na conferência de imprensa, o técnico argentino prosseguiu.

“João Félix está a trabalhar bem, tendo vindo de uma lesão. Quando um jogador tem talento e está perto da área e bem posicionado, é muito difícil controlá-lo. Estava bem posicionado nos dois golos e, em fases da partida, fizemos boas combinações com ele.”