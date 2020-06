O Rolls-Royce de Paul Pogba foi apreendido pela polícia por circular com matrícula francesa

O Rolls-Royce de Paul Pogba foi apreendido pela polícia inglesa depois de o francês ter sido mandado parar por conduzir um carro de matrícula francesa, de acordo com o jornal “The Sun”. O tabloide refere que a estrela do Manchester United foi vista a conduzir numa autoestrada e foi parada pelas autoridades à chegada a Manchester. A polícia terá levado o carro enquanto Pogba foi para casa à boleia das autoridades.

As leis do Reino Unido dizem que os carros estrangeiros que estejam na Grã-Bretanha há mais de seis meses têm de ser registados junto das autoridades, sendo-lhes atribuídas matrículas britânicas. Residentes do Reino Unido têm de registar os seus carros até duas semanas depois de os importarem.

Uma testemunha disse ao “The Sun”: “Reparámos no carro a passar por nós na autoestrada porque ele dá nas vistas mas não sabíamos quem ia lá dentro. Estava a dar sinal para virar quando a polícia apareceu. Pareceu-nos que Pogba fazia tudo o que lhe pediam”.

O jogador de 27 anos deve regressar hoje, sexta-feira, à competição, no jogo que opõe o Manchester United ao Tottenham. O francês tem passado a maior parte da época a lidar com lesões e rumores da sua saída de Old Trafford surgem regularmente.

Quanto ao carro, Pogba tem uma semana para ir buscá-lo, pagando 150 libras de multa, para além de 20 libras por cada dia que o carro estiver apreendido. Números irrisórios tendo em conta o previsível valor do veículo.