Ndombele zangou-se com Mourinho por não jogar. O português respondeu: “Não precisei dele”

O treinador português do Tottenham, José Mourinho, negou os rumores de que a sua relação com o médio Tanguy Ndombele estaria a passar por um mau bocado depois de o jogador ter ficado de fora da equipa nos dois jogos desde o reinício da Premier League.

Mourinho insiste que Ndombele não jogou no 2-0 frente ao West Ham porque não foi necessário. A estrela dos Spurs também não saiu do banco no empate frente ao Manchester United na sexta-feira.

Os desaguisados entre os dois não são de agora. Mourinho já criticou as exibições do francês em várias ocasiões e tem sido continuamente falada a possível saída do jogador do Tottenham. As imagens que mostram Ndombele a perseguir o português Pedro Neto, do Wolverhampton, para o derrubar, na derrota da equipa de Londres por 3-2, não terão ajudado.

No entanto, Mourinho continua a negar que existam problemas entre ele e o seu jogador. Quando questionado pela televisão francesa TF1 sobre o facto de Ndombele, o técnico respondeu: “No banco estava o Tanguy, o Ryan Sessegnon, o Toby Alderweireld, o Jan Vertonghen, o Gedson Fernandes… e eles também não jogaram. É futebol”.

Tal como em Portugal, as equipas da Premier League podem fazer cinco substituições nesta fase da competição. Contra o United, Mourinho fez apenas duas: Lo Celso e Gedson Fernandes. Frente ao West Ham, o português operou apenas três alterações, dizendo que não foram necessárias mais.

Na reportagem da TF1, é dito que Ndombele já terá comunicado a Mourinho não quer voltar a jogar enquanto o português treinar os Spurs. Alguns colegas de equipa do francês estarão a tentar mediar a relação entre o treinador e o médio.