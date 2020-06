Vítimas de abusos sexuais acusam Celtic de Glasgow de cumplicidade para com os abusadores

Vítimas de vários pedófilos anunciaram que vão processar o Celtic, numa ação sem precedentes baseada em alegações de que o clube escocês não as protegeu dos abusadores sexuais que trabalhavam no Celtic Boys’ Club, a escola de futebol. De acordo com o “The Guardian”, três das vítimas pretendem usar um tribunal cível para “deitar abaixo o muro” que o Celtic terá erigido para se distanciar do Boys’ Club.

A equipa de Glasgow insiste que o Celtic Boys’ Club é uma entidade legal separada, o que, segundo os abusados, apenas agrava as décadas de dor por que passaram. Os campeões escoceses têm repetido este argumento nos média locais.

As vítimas pretendem também que seja esclarecido o papel desempenhado por um executivo do clube quando um pedófilo regressou ao Boys’ Clube depois de ter sido despedido em 1974 por Jock Stain, o lendário treinador que levou os escoceses à vitória na Taça dos Campeões Europeus.

Uma investigação do “The Guardian” descobriu também alegações de ameaças, intimidação, vandalismo e ataques nas redes sociais à família de uma das vítimas dos abusos. Não há, no entanto, qualquer sugestão de que estes incidentes estejam ligados a alguém do Celtic ou do Boys’ Club.

Várias vítimas criticaram o governo escocês por não ter desenvolvido um inquérito público independente acerca do escândalo que abalou o Celtic e o futebol da nação escocesa. Um porta-voz do governo disse que já estabeleceu um estudo alargado sobre abusos sexuais de crianças na Escócia.

O advogado de 21 das vítimas descreve o argumento do Celtic, de que é uma entidade legal separada do Boys’ Club e portanto não responsável corporativamente pelos crimes de pedofilia como “absoluto disparate”. O advogado continua: “Há imensos casos de olheiros do Celtic que encontram jovens estrelas e lhes dizem que o caminho para o clube principal é através do Boys’ Club”.

Entre os vários abusadores envolvidos no caso, estão um multimilionário que ajudou a fundar o clube nos anos 60 e um antigo roupeiro da equipa. Ambos cumprem pena por abusos sexuais de menores.