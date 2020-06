Adebayo Akinfenwa é jogador do Wycombe mas foi treinar com a camisola do Liverpool. “Terei todo o prazer em pagar a multa”

Adebayo Akinfenwa mostrou um amor ao clube como já não se vê muito por estes dias. O futebolista apareceu no treino equipado a rigor, com a camisola do novo campeão inglês orgulhosamente vestida. Só que Akinfenwa é jogador do Wycombe que, não sendo propriamente rival dos Reds, não deixou passar a atitude em claro.

O jogador, cuja alcunha é “A Besta”, admitiu que teria “todo o prazer em pagar a multa” por usar a camisola vermelha durante o treino do seu clube atual. O atleta de 38 anos gravou um vídeo que colocou no Instagram, com os companheiros de equipa rindo à sua volta.

O atacante do Wycombe é conhecido por ser adepto do Liverpool, sem que o seu profissionalismo possa ser posto em causa. Akinfenwa chegou mesmo a marcar ao clube do coração, em 2015, com a camisola do Wimbledon.

Para além da aparição no treino com a camisola dos Reds, “A Besta” publicou esta semana uma fotografia em que surge ao lado do médio do Liverpool Jordan Henderson. Na legenda, Akinfenwa escreveu: “Ao lado do capitão dos campeões da Premier League. Bem feito. Completamente merecido”.