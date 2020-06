O treinador do Newcastle anunciou em “exclusivo” que Kevin de Bruyne vai jogar pelos Magpies. “Cansou-se do Manchester City”

A ser verdade, os adeptos do Newcastle facilmente esqueceriam a eliminação da sua equipa na Taça de Inglaterra. Aparentemente, foi apenas uma brincadeira do simpático Steve Bruce com o jogador do Manchester City. Curiosamente, Bruce é uma figura lendária do eterno rival, o Manchester United.

A piada ganha contornos mais simbólicos em Newcastle, uma vez que o clube preto e branco vive momentos coloridos no que diz respeito à sua provável aquisição por um grupo saudita, operação que está longe de gerar consenso entre os adeptos. O próprio lugar do treinador poderá estar em causa, se a compra se concretizar.

Independentemente da interpretação, o momento caricato de Steve Bruce já correu mundo. No momento em que de Bruyne fala com o jornalista, vê-se o treinador do Newcastle estrategicamente colocado atrás do belga. A certa altura Bruce salta para o lado de de Bruyne e diz: “Ele vai ficar cá, OK? É um exclusivo de Newcastle esta noite. Ele fartou-se do Manchester City e vai jogar pelo Newcastle.”

Kevin de Bruyne ouviu atentamente e sorriu. Quanto ao Manchester City, reagiu com boa disposição no Twitter, aconselhando calma ao treinador do Newcastle. “Espera um minuto, Steve!”