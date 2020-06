Antigo companheiro no Tottenham diz que “Gareth Bale está a ser enganado por Zinedine Zidane e pelo Real Madrid”

David Bentley jogou ao lado de Gareth Bale no Tottenham e não consegue conter a surpresa ao ver um jogador que “pode fazer tudo” a enfrentar tantas críticas em Espanha. Para Bentley, não há dúvidas: “Gareth Bale está a ser enganado por Zinedine Zidane e pelo Real Madrid”. O antigo jogador dos Spurs afirma que o galês merece mais respeito.

Após a mudança para Espanha, em 2013, o avançado parecia bem-encaminhado, com o início perfeito de uma aventura de sonho para qualquer jogador. Bale contribuiu de forma decisiva para os sucessos na Taça do Rei e na Liga dos Campeões.

Desde então, Gareth Bale venceu a liga e outros três títulos europeus, tendo também atingido a marca dos 100 golos para o clube de Madrid. No entanto, o galês nunca conseguiu agarrar verdadeiramente os adeptos, em grande parte devido ao seu comportamento fora de campo, que culminou com o episódio da bandeira que colocava Gales e o golfe à frente do Real Madrid nos interesses do jogador.

Com o regresso de Zidane ao comando técnico do clube, as coisas parecem ter piorado para o galês, que enfrenta uma personalidade bem menos compreensiva para com os seus caprichos e excentricidades.