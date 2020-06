Jogador do Derby County foi vítima de assalto e esfaqueamento em Liverpool

O defesa Andre Wisdom, do Derby County, foi hospitalizado depois de ter sido esfaqueado em Liverpool durante o fim de semana. O clube do atleta confirmou que ele “sofreu agressões que resultaram na sua hospitalização”, acrescentando que Wisdom está “em condição estável”. No Twitter, o Derby County desejou as melhoras ao seu atleta.

Wisdom, antigo jogador do Liverpool, estava em sua casa em Merseyside no sábado à noite, após a vitória do Derby por 2-1 frente ao Reading, quando um familiar lhe ligou. Conduziu então até um bairro da cidade de Liverpool para ir buscar o familiar e, mal saiu do carro, foi atacado na rua por um homem com uma faca. O futebolista foi esfaqueado por mais do que uma vez e ficou sem alguns valores que trazia consigo. A polícia de Merseyside está a investigar o ataque.

Andre Wisdom deve sair do hospital antes do fim de semana mas não vai certamente ser utilizado no jogo de quarta-feira com os rivais do Preston e é bastante provável que também fique de fora no despique com o Nottingham Forest, adversários históricos e concorrentes na luta pela subida à Premier League.