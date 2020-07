Bruno Fernandes acredita que pode devolver a “euro visão” ao Manchester United

Não foram apenas os dois golos marcados por Bruno Fernandes ao Brighton que o fizeram saltar para os títulos habitualmente inflamados dos jornais britânicos. Os dois pontapés certeiros que contribuíram para o 3-0 final ajudaram mas a comunicação social do país que o acolheu sem colocar o seu talento em quarentena – chegou e começou a brilhar – elogia-lhe tudo o que coloca em campo.

Apesar de tudo, o sóbrio “The Guardian” é o mais comedido nos elogios ao português. As palavras simpáticas vão para o meio campo, mais do que para qualquer dos seus indivíduos. O jornal refere-se a dupla Fernandes-Pogba sem esquecer o velho conhecido Nemanja Matic.

Num jogo que terminou com três golos na baliza adversária, o destaque acabou por ir para a capacidade defensiva da equipa, como o próprio Bruno Fernandes a admiti-lo. “Os defesas fizeram um trabalho fantástico e toda a equipa merece o resultado. Sabemos que, se mantivermos o nível, podemos chegar aos lugares da Liga dos Campeões.”

O “The Sun” é mais entusiástico no que diz respeito à exibição do ex-Sporting, um jogador “com sorte”, segundo o tabloide. “Contudo, não precisou de sorte para apontar o segundo da noite, após correr desalmadamente para concluir um contra-ataque bem construído pelo Manchester United - algo maravilhoso para um jogador que jogou todos os minutos desde a retoma do campeonato antes de ter sido substituído.”

No “The Independent”, é lembrado que o interesse no internacional português já existia há algum tempo. O jornal pega na exibição positiva e consegue encontrar-lhe um defeito: Bruno Fernandes devia ter sido contratado mais cedo. Pegando nos “dois golos com mais uma grande exibição”, refere-se que o clube gostava de “tê-lo comprado no verão anterior e não apenas em janeiro”.

O local “Manchester Evening News” também se rende à sociedade luso-francesa entre Fernandes e Pogba, que considera “impressionante”. O jornal elogia os dois golos do português, considerando que o segundo tento foi o melhor de Bruno desde que chegou ao Manchester United.

Também o “Daily Mirror” se rende ao comportamento em campo do antigo capitão do Sporting: “Bruno Fernandes tem provado ser a peça que faltava ao quebra-cabeças de Solskjaer”.