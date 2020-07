Simeone “sem palavras” sobre a pouca utilização de Griezmann frente ao “seu” Atlético

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone disse ter ficado “sem palavras” com os problemas de Antoine Griezmann no Barcelona. No jogo entre a atual e antiga equipa, o luso-francês entrou aos 90 minutos. O jogo acabou empatado a dois, o que não foi, de todo, bom para o Barcelona, que jogava em casa.

Griezmann custou 120 milhões de euros aos catalães no início da época, gerando expetativas compreensíveis, mas a vida não tem sido fácil em Camp Nou. O internacional francês tem visto a maior parte dos jogos mais recentes a partir do banco de suplentes.

O antigo jogador do Atlético marcou oito golos na liga esta época e 14 se contarmos com todas as competições. No entanto, Griezmann não marca desde o empate a um com o Nápoles, na primeira mão dos 16-avos de final da Liga dos Campeões, em fevereiro, antes de o mundo ser atacado pela pandemia do novo coronavírus.