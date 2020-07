Catió Baldé acusado de corrupção ativa por obtenção ilegal de vistos para futebolistas fazerem testes no Benfica

Catió Baldé, empresário de jogadores de futebol, está acusado pelo Ministério Público de corrupção ativa por comprar vistos para jovens guineenses irem prestar provas ao Benfica, escreve a revista "Sábado" na edição desta semana.

Baldé terá sido um de dezenas de pessoas que recorreram a César Almeida, um assistente técnico da secção consular da embaixada portuguesa em Bissau, para a obtenção de vistos de forma ilícita. O empresário terá entregue 20 mil euros em diferentes tranches ao funcionário.

Questionado pela Tribuna Expresso, Catió Baldé reagiu à notícia remetendo para um comunicado já publicado noutros jornais:

"Face a noticias a circular na comunicação social sobre a acusação a minha pessoa de ter corrompido um funcionário luso-guineense para obtenção de vistos para atletas guineenses:

1. Confirmo que fui notificado da acusação à minha pessoa no processo que envolve o funcionário luso-guineense.

2. Fui apanhado marginalmente nesse processo. Fui acusado de ter pedido a esse funcionário para agilizar os pedidos de vistos solicitados.

3. Todo o processo da obtenção de vistos cumpriu os trâmites legais. O pecado foi ter solicitado a ajuda na agilização do processo burocrático.

4. O Benfica não tem nada a ver sobre o pedido da agilização do processo. Assumo toda a responsabilidade do ato. Aliás, é costume e habitual estes tipos de pedido. Visto que o processo da concessão do visto é moroso. Responsabilizar o Benfica revela má-fé.

5. Aguardo calma e serenamente o desenrolar do processo."