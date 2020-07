A vez de Valtteri: o finlandês acredita no título depois de ter liderado a primeira corrida de Fórmula 1 de 2020 do início ao fim

O companheiro de equipa do hexacampeão do mundo Lewis Hamilton começou o grande prémio na pole position, o que, sabem os fãs, está muito longe de significar uma vitória à partida, mas ajuda. No final, Valtteri Bottas era um homem feliz e confiante: “O sonho de ganhar o título está bem vivo este ano, não tenho dúvidas disso”.

“Tenho de dar o melhor de mim todas as semanas, quero disfrutar disto mas tenho de ter um bom desempenho na próxima corrida e estar pronto para o que quer que aconteça,” afirmou o piloto de 30 anos.

Numa corrida com muitos acidentes, abandonos e penalizações – que o diga Lewis Hamilton – Bottas passeou-se pela pista como se a prova fosse um passeio de fim de semana, no conforto de um movolume, pela famosas montanhas da Áustria.

Dificilmente será assim o resto da época, incluindo a próxima prova que, neste ano atípico, decorrerá exatamente no mesmo circuito. Em 2020, dificilmente poderemos prever o que quer que seja. O futuro o dirá.