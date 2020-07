Rio Ferdinand: Pogba está melhor, porque Bruno Fernandes faz dele melhor jogador

A chegada de Bruno Fernandes a Old Trafford “aliviou a carga que Paul Pogba tinha sobre os ombros”, de acordo com o antigo defesa do Manchester United, Rio Ferdinand. O internacional português chegou em janeiro do Sporting e caiu imediatamente nas graças dos adeptos com várias atuações de encher o olho.

Já Pogba, que tinha jogado apenas duas vezes desde setembro devido a uma lesão, rejuvenesceu ao lado do maiato no meio campo dos Red Devils e Ferdinand, em declarações à BT Sport, não esconde o impacto da chegada do português no companheiro de equipa. “Pogba tem sido um jogador completamente diferente desde o reinício”, disse Ferdinand.

“Os níveis de energia no seu jogo, aquele é o Pogba pelo qual o United pagou 89 milhões de libras há quatro anos. Um grande fator é sem dúvida o homem com quem ele joga no centro do terreno, Bruno Fernandes,” afirmou o antigo internacional inglês.

“Fernandes está apenas a fazer o que lhe é natural e isso tem sido um enorme impulso na forma de Pogba, tendo-o libertado para jogar. Há provavelmente menos pressão sobre ele agora porque ele sabe que algum do fardo da expectativa está a ser partilhado com Fernandes.”