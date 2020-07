“A insistência do Benfica na contratação de Jorge Jesus não tira o sono ao Flamengo”

Os campeões nacionais têm intensificado as tentativas de convencer o treinador português, apesar de terem recebido um “não” inicial. Os dirigentes do Flamengo estão confiantes na permanência do técnico, pelo menos até ao final da época.

A decisão será sempre de Jorge Jesus, uma vez que, no contrato renovado até junho de 2021, existe a hipótese de o treinador sair para determinados clubes da Europa, entre eles o Benfica. Terá sido um pedido de Jesus, uma vez que o salário que recebe está abaixo do que pretendia inicialmente.

Jorge Jesus irritou-se recentemente com Luiz Eduardo Batista, vice-presidente do Flamengo, que criticou o jogador Lincoln por um golo perdido no Mundial de Clubes, mas isso foi tido como um episódio isolado num ambiente que se crê ser pacífico dentro do clube carioca.

Segundo o “Globoesporte”, a primeira investida do Benfica por Jesus aconteceu há cerca de duas semanas. Na altura, o técnico terá dito que iria permanecer no Flamengo. Mas o Benfica não desistiu. O site brasileiro refere a crise de resultados dos encarnados e a demissão de Bruno Lage, sem entrar em pormenores.