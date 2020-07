O defesa francês Jean-Clair Todibo, ligado ao Barcelona, é alvo do Benfica

Chama-se Jean-Clair Todibo e, de acordo com o jornal “Record”, é o alvo para o centro da defesa do Benfica na próxima temporada. De acordo com o diário desportivo, o francês tem vindo a ser seguido pelo clube português desde janeiro.

Apesar de ter contrato com o Barcelona até junho de 2023, o jovem defesa de apenas 20 anos dificilmente permanecerá no plantel catalão, tendo em conta os nomes que competem por dois lugares na equipa. Com Piqué, Lenglet ou Umtiti, dificilmente Todibo terá uma hipótese.

De acordo com o “Record”, a SAD encarnada mostrou-se agradada com a atuação do futebolista no último Mundial sub-20. Mas o Benfica não foi o único a ficar impressionado. Também os ingleses do Wolverhampton e do Everton e os turcos do Fenerbahçe pediram informações.

Todibo passou a última meia época emprestado ao Schalke 04 e os próprios dirigentes alemães terão ficado agradados com as suas atuações. Contudo, o clube de Gelsenkirchen não ficou com o central, graças aos 25 milhões de euros que o Barcelona pediu pelo passe do jogador.