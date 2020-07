“Um milhão de euros não é nada para o Benfica”. Denilson, ex-internacional brasileiro, avisa o Flamengo sobre a saída de Jesus

O antigo internacional brasileiro Denílson acha que Jorge Jesus vai sair do Flamengo e regressar à casa onde viveu durante seis anos. O ex-jogador do São Paulo diz que o clube carioca deve começar a preparar a sucessão do treinador português.

“O contrato dele ia terminar e podia sair de graça, podia ter ido para o Benfica, que era um dos clubes interessados,” comentou Denílson, no programa Jogo Aberto, do canal Bandeirantes.

“Jesus pode ter feito um acordo com o Flamengo, para ter uma cláusula e permitir uma compensação financeira ao clube. Até por uma questão de gratidão e pela história que ele criou com o Flamengo. Se pararmos para pensar, um milhão de euros, que é o valor da cláusula de rescisão, não é nada para o Benfica. (…) É melhor o Flamengo começar a pensar num plano B,” aconselhou Denílson.