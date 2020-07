Jorge Jesus pode trazer Bruno Henrique e Gerson para o Benfica

Foram dois dos jogadores essenciais no 2019 de sonho do Flamengo e, caso Jorge Jesus volte a Portugal, poderão fazer companhia ao treinador.

De acordo com o jornal "Record", Bruno Henrique e Gerson são jogadores que Jesus pode trazer consigo se chegar a acordo com o Benfica para o regresso a Portugal, depois de ajudarem o Flamengo a vencer o Brasileirão e a Libertadores.

Bruno Henrique, de 29 anos, é avançado e no último ano marcou 35 golos. Já Gerson, de 23, é um médio completo. Ambos têm experiências pouco felizes na Europa. O avançado jogou no Wolfsburgo entre 2015 e 2017, mas raramente foi opção. Já o médio esteve duas épocas na Roma e outra na Fiorentina, depois de ter feito toda a formação no Fluminense.