Chama-se “metegol humano”, nasceu na Argentina e é uma espécie de matraquilhos com pessoas que mantêm a distância social

Que os argentinos adoram futebol não é, de todo, notícia. Mas os habitantes da cidade agrícola de Pergamino encontraram uma forma engenhosa de continuar a jogar ao mesmo tempo de evitam o risco de espalhar a Covid-19. Trata-se de uma espécie de campo de matraquilhos humano com zonas para cada jogador, de forma a evitar o contacto físico.

De acordo com a Agência Reuters, esta inovação tem captado as atenções num país que “inventou” Lionel Messi ou Diego Maradona, numa altura em que o país tem vindo a sofrer aumentos de casos do novo coronavírus nas semanas mais recentes.

O jogo foi localmente batizado como “metegol humano” e divide o terreno de jogo em zonas retangulares com linhas brancas a limitar as possibilidades de movimento de cada jogador. Isto ajuda a reforçar o distanciamento social, não permitindo entradas de carrinho ou dribles com a bola.

“Foi criado para duas equipas de cinco jogadores que podem correr mantendo a distância e sem a possibilidade de se tocarem,” disse Gustavo Cuiffo, criador do jogo, à Reuters. “Os limites são definidos pelos retângulos que cada equipa ocupa. Há posições fixas, como a de guarda-redes, defesa, médio e dois avançados,” acrescentou o dono do clube Play Fútbol. Visto de cima, o campo parece uma mesa de matraquilhos gigante sem manípulos.

Lembre-se que a Argentina registou já mais de 75.000 casos confirmados de Covid-19 e aproximadamente 1.500 mortes relacionadas com o vírus. O governo teve de reforçar as medidas de confinamento à volta de Buenos Aires depois de uma nova subida no número de casos.

Em Pergamino, o caso pode ser diferente, mas não deixa de haver motivo para cuidados especiais. “É a primeira vez que chuto uma bola em vários meses,” disse Gustavo Santapaola, que participou num jogo de “metegol humano”. “Digo-te sinceramente, estou entusiasmado,” acrescentou Gustavo.