Flamengo já tem substituto para Jesus, se este for para o Benfica

Segundo o jornal “A Bola”, a imprensa brasileira já designou o sucessor para Jorge Jesus no Flamengo, isto caso o português deixe o clube carioca para regressar ao Benfica. Jorge Sampaoli, atualmente no Atlético Mineiro, deve ser mesmo o eleito.

Apesar disso, Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube mineiro, diz nada indicia que o argentino possa abandonar o barco. “São muitos compromissos para serem quebrados por uma saída precoce, mas não sabemos nem se o Jesus vai embora, se não vai, ou se caso for embora se o perfil desejado pelo Flamengo é o do Sampaoli. Isso tudo está muito no especulativo,” disse o dirigente à Rádio Itatiaia.

“Sampaoli, até ao momento, parece-me um profissional sério, identificado com aquilo que quer e não dá indícios de que não está feliz com aquilo que está sendo feito. Fora disso seria uma situação bem particular dele, como o próprio Jesus, se sair do Flamengo,” acrescentou o dirigente do Atlético Mineiro.