Irmão de Serge Aurier, do Tottenham, morto a tiro à porta de um bar, em Toulouse

Christopher Aurier tinha 26 anos e foi fatalmente atingido a tiro de madrugada, em Toulouse, no Sul de França. O irmão de Serge Aurier estava à porta de um bar noturno e morreu já no hospital, de acordo com o “Le Point”, citado pelo jornal inglês “Daily Mail”.

Residentes locais chamaram a polícia depois de terem encontrado um homem deitado no chão com uma ferida de bala no estômago. O irmão da vítima, Serge, tinha jogado o derby londrino com o Arsenal algumas horas antes. As autoridades francesas iniciaram já uma investigação, num momento em que o homicida se encontra em fuga.

O Tottenham publicou uma mensagem no Twitter, lamentando o sucedido. “O clube está profundamente triste com a confirmação dos relatos avançados pelos média de que o irmão de Serge Aurier faleceu esta madrugada. Todos no clube enviam as mais sinceras condolências a Serge e à sua família”.

Tal como o irmão, Christopher era jogador de futebol na quinta divisão francesa, ao serviço do Toulouse Rodeo. Em 2011, esteve à experiência em Inglaterra, no Brentford, mas não foi contratado. Como Serge, fez a formação no RC Lens, mas nunca jogou ao mais alto nível.