Bale está imparável: viu o jogo da bancada através de binóculos invisíveis e um rolo de papel higiénico

Diz-se em Espanha que Gareth Bale continua com o seu espetáculo de insólitos montado nas bancadas dos estádios por onde a sua equipa passa. Se na semana passada, no jogo com o Alavés, tapava os olhos com a máscara enquanto os seus colegas jogavam, desta feita, em Granada, o galês dedicou-se a seguir o jogo com uns binóculos invisíveis e um rolo de papel higiénico.

Segundo o jornal “Marca”, que ouviu pessoas presentes nas bancadas, Bale dedicou-se amiúde a observar o lado do campo contrário à zona onde decorria o jogo, ou seja, completamente alheado da partida e do trabalho da sua equipa.

Bale não joga desde 24 de junho, somando já quatro partidas seguidas sem entrar em campo, algo insólito para um jogador com o estatuto do galês. Zidane mantém-se firme, depois de lhe ter dado minutos em dois jogos, tendo visto que o antigo jogador do Tottenham não rendia. O francês ter deixado de contar com ele e Bale não parece muito preocupado com isso.

A equipa do Real Madrid também não parece sentir falta daquele que é um dos milionários do seu plantel. Os Merengues estão muito perto de garantir o título espanhol. Para tal, basta que ganhem ao Villarreal, na próxima quinta-feira.

Bale tem contrato até 2022 e, segundo a “Marca”, não tenciona sair no fim da época. O galês pretende levar o acordo até ao fim, ainda que com esta atitude deva continuar a ver os jogos através dos seus binóculos mágicos.