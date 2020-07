Matic sobre Bruno Fernandes: “Não esperava que ele conseguisse adaptar-se tão rapidamente”

Nemanja Matic, antigo jogador do Benfica e atual companheiro de equipa de Bruno Fernandes no Manchester United, revelou numa entrevista ao “Stats Perform News”, citada pela jornal “A Bola”, que não esperava uma adaptação tão célere do português aos Red Devils. Isto apesar de reconhecer tudo o que Bruno Fernandes vinha fazendo pelo Sporting.

“Ele era o melhor jogador do Sporting, que é um dos maiores clubes portugueses. (…) Ser o melhor jogador do Sporting não é fácil, porque ele tinha muita pressão sobre ele, muitas expetativas por parte dos adeptos. Sei disso porque joguei no Benfica, a pressão é alta e quando jogas a esse nível estás preparado para a Premier League,” referiu o sérvio.

Matic prosseguiu, elogiando as qualidades do colega. “Não esperava que ele conseguisse adaptar-se tão rapidamente. Gosto dele porque assume a responsabilidade, quer a bola e encontra espaço para ferir o adversário. É sempre bom jogar com ele,” admitiu o médio.