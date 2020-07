“Finalmente posso passar pela estátua de Mr. Robson e rir-me com ele”, diz Mourinho depois de vencer o Newcastle

Se é verdade que Mourinho construiu uma carreira notável no futebol mundial, também o é que em parte deve essa ascensão – pelo menos o início – a Bobby Robson, o treinador que o escolheu como seu adjunto e mesmo como seu tradutor em três clubes: Sporting, FC Porto e Barcelona.

Ontem, Mourinho saboreou a vitória em St. James’ Park pela primeira vez, precisamente na casa que mais venera o falecido técnico inglês, que tem uma estátua à porta. O português referiu que tem de passar sempre por lá a caminho do autocarro da sua equipa. Desta vez, Mourinho ia feliz.

“Para mim é uma boa sensação, sim, não por ser o único estádio da Premier League onde eu nunca tinha ganho antes, não tenho problemas com isso,” admitiu. “Mas, claro, estou muito feliz pela equipa e finalmente posso deixar o estádio e passar a estátua de Mr. Robson e rir-me com ele porque sempre que venho aqui, deixo o estádio e olho para ele com uma cara triste. É a primeira vez que posso deixar o estádio a sorrir.”