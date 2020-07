“Bruno Fernandes brilha na vitória dos Red Devils” sobre o Crystal Palace, diz a imprensa britânica

O “Daily Mirror” deu nota sete ao português Bruno Fernandes, destacando o seu papel na vitória do Manchester United por 2-0 em casa do Crystal Palace. O jornal inglês refere a oitava assistência do maiato no passe para Rashford, bem como a bola que enviou ao poste mais tarde no jogo.

O Manchester United não pôde ontem contar com o português na lista de marcadores mas isso não significa que Bruno Fernandes tenha estado ausente ou tenha sido menos importante para os Red Devils. O “Daily Mail” refere a colaboração entre o português e Marcus Rashford, que aproveitou da melhor forma a competência do colega para fazer o gosto ao pé e mais tarde para servir Martial, que marcou o segundo da partida. Também este jornal refere a bola enviada ao poste pelo antigo capitão do Sporting.

O “The Guardian” destaca a jogada triangular que deu o segundo golo aos de Manchester. Bruno Fernandes, Rashford e Martial colaboraram na perfeição para dar a segurança no marcador ao conjunto comandado por Solskjaer.