Danilo: “Gosto de estar no FC Porto e no meu país mas quero ir para um campeonato melhor”

Danilo Pereira está com 28 anos e sabe que o tempo avança depressa, particularmente para um futebolista. Num vídeo do portal Yahoo Sports, o internacional português assumiu o desejo de rumar à Premier League, revelando ainda que se vê a encaixar no estilo de jogo do Arsenal.

“Gosto de estar no FC Porto e no meu país, mas quero ir para um campeonato melhor, como a Premier League. Sempre sonhei em jogar na Premier League, acho que é a melhor do mundo.”

O médio do FC Porto falou também sobre o alegado interesse dos Gunners na sua contratação: “O Arsenal joga muito bom futebol, penso que encaixo no estilo pela forma como jogam, a pensar o jogo e na forma como a equipa se mantém junta. É uma boa forma de jogar”.

Danilo tem contrato com o FC Porto até 2022 e a cláusula de rescisão que o prende aos Dragões é de 60 milhões de euros.