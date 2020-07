Os adeptos do Arsenal mandaram o dono do clube embora com uma mensagem num avião

Os adeptos do Arsenal fizeram passar um pequeno avião com uma mensagem durante a derrota do seu clube por 1-0 com o Aston Villa. Um dos destinatários era o dono do clube, Stan Kroenke. Os fãs dos Gunners pediam que o americano saísse. O aparelho que sobrevoou o Villa Park também pedia apoio para o treinador, Mikel Arteta, particularmente no mercado de transferências, depois de uma época dececionante.

A mensagem voadora é o mais recente desenvolvimento numa luta antiga entre os fãs do Arsenal e o dono do clube, que tem sido acusado de inação pelos fiéis devotos dos Gunners, enquanto os maiores rivais da Premier League investem significativamente no mercado.

O clube do Norte de Londres está a ter uma temporada para esquecer e partiu para o jogo com um Aston Villa que luta para não descer no 10º lugar da principal liga inglesa. Apesar de o Arsenal ir disputar a final da Taça de Inglaterra com o Chelsea, ninguém consegue ver grande brilho na época dos Gunners.

O atual treinador, Mikel Arteta, antigo jogador do clube, substituiu o também espanhol Unai Emery em dezembro e os resultados melhoraram ligeiramente nos últimos tempos. O destaque vai para as vitórias sobre o campeão Liverpool e o eterno candidato Manchester City.

Arteta já admitiu que não sabe quanto dinheiro vai ter ao seu dispor este verão para melhorar o plantel. O técnico disse: “É uma grande preocupação, precisamos de qualidade, jogadores de qualidade e um plantel grande para disputar estas competições. É um desafio”.