David Villa reagiu a alegações de abusos sexuais: “Essas acusações são completamente falsas”

David Villa publicou um comunicado em resposta às denúncias de abusos sexuais que uma ex-estagiária no New York City fez contra ele. O antigo jogador de Valência, Barcelona e Atlético de Madrid vai ser investigado pelo clube americano, mas assegura que as acusações são completamente falsas.

Tal como noticiado, Skyler B, nome que usou no Twitter, assegurou ser ex-funcionária do clube e denunciou as atitudes de Villa na rede social, no passado dia 17 de julho. A mulher disse que o espanhol lhe tocava todos os dias, enquanto “os chefes pensavam que eram um grande material cómico”. Skyler B disse ainda que, se alguém mencionasse o seu nome a Villa, ele não saberia quem ela era, porque nunca quis saber como se chamava.

Perante as graves acusações, Villa publicou o já referido comunicado negando por completo as afirmações da mulher e fazendo questão de lamentar o abuso sexual, “um problema importante para a sociedade”. “É muito lamentável para aqueles que sofreram abusos que outras pessoas se colem a eles como desculpa para realizar falsas acusações,” disse o antigo internacional espanhol.