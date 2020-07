Casa de jogador do Liverpool assaltada durante os festejos do título

A casa do médio do Liverpool Fabinho foi assaltada na noite de quarta-feira, precisamente quando o jogador celebrava a conquista da Premier League. O imóvel terá sido identificado quando estava vazio, com a entrada dos assaltantes a acontecer algures entre as 15h da tarde de quarta-feira e as 4h da manhã de quinta-feira.

A polícia inglesa disse que foram roubados vários objetos de joalharia, sendo que o Audi RS6 que também foi levado foi mais tarde descoberto e recuperado em Wigan, perto de Manchester. Acredita-se que os assaltantes entraram na casa quando o brasileiro estava em Anfield a celebrar a vitória sobre o Chelsea e a conquista da Premier League. Fabinho e a família descobriram que a casa tenha sido assaltada mal entraram.

Um porta-voz da polícia de Merseyside disse: “Os agentes foram chamados a um endereço nas primeiras horas da manhã, quando os ocupantes entraram em casa e descobriram que tinha sido assaltada. Ninguém estava na propriedade na altura do incidente. (…) A casa e o carro [o Audi entretanto recuperado] foram examinados e prosseguem as buscas através das câmaras CCTV na zona”.

O internacional brasileiro junta-se assim a um grupo de atuais e antigos jogadores do Liverpool que tiveram as casas assaltadas durante um jogo. A residência de Sadio Mane foi assaltada durante um jogo da Liga dos Campeões em fevereiro de 2019. Antes dele, Dejan Lovren e Roberto Firmino, bem como os antigos jogadores dos Reds Pepe Reina, Daniel Agger e Jerzy Dudek, também já tinham sido assaltados.