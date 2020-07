Mike Tyson está de volta e vai defrontar Roy Jones Jr em setembro, na Califórnia

Myke Tyson vai defrontar Roy Jones Jr no seu primeiro combate em 15 anos após ter finalmente conseguido agendar o regresso. Tyson tem passado por rigorosos processos de treino nos últimos meses e tem mostrado vontade de regressar ao ringue, com um número de possíveis adversários a ter sido estudado até há pouco tempo. Agora está confirmado o nome de Jones Jr, considerado um dos melhores pugilistas da história.

Os dois vão encontrar-se a 12 de setembro num combate de exibição que já tem nome: “Frontline Battle”. Dean Toole, CEO da Island Fights e sócio de Jones, disse ao jornal inglês “Daily Mail”: “Roy luta contra qualquer pessoa, em qualquer lugar. (…) Ele poderia ter 80 anos, se alguém o chamasse, ele iria”.

O combate foi inicialmente acordado há dois meses. “O Roy ligou-me às 11:30 da noite há mais ou menos um mês e meio, e disse-me que tinha um combate, que ia defrontar Tyson e enviou-me um vídeo dos dois no Zoom, ambos a assinarem os seus contratos,” disse Toole.

De acordo com o Yahoo Sports, o combate terá lugar no Dignity Health Sports Park, na Califórnia. O par não vai usar proteção na cabeça mas calçará luvas maiores do que o habitual. “Não é uma situação em que um quer arrancar a cabeça do outro,” disse Andy Foster, diretor executivo da California State Athletic Commission. “Eles vão andar à volta do ringue e permitir que os fãs vejam estas lendas.”