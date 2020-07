Bruno Lage a caminho do Aston Villa? Ingleses duvidam

O jornal inglês “Daily Express” noticía a possível ida de Bruno Lage para o Aston Villa, clube que conseguiu a manutenção na Premier League com um empate a um golo no campo de outro “aflito”, o West Ham.

Precisamente por ter sido garantida a continuidade junto dos grandes ingleses, a notícia parece estar a ser recebida com alguma incredulidade. Embora os tempos sejam outros, é sabido que em Inglaterra não se troca de treinador tão facilmente como de camisa, ou seja, como em Portugal. O facto de o atual treinador do Aston Villa, Dean Smith, ter conseguido atingir o objetivo da manutenção, seria, à partida, garantia suficiente para manter-se em funções.

O jornal inglês cita a Sport TV e refere o facto de Bruno Lage ter sido treinador-adjunto do Swansea e do Sheffield Wednesday, sem esquecer o percurso no Benfica, enfatizando os maus resultados que levaram ao seu despedimento e ignorando a conquista do campeonato na época passada. Ao “Daily Express”, o Aston Villa negou que o treinador atual vá ser substituído.