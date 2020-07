A FIFA meteu água ao dizer que Ronaldo foi o único a ser campeão inglês, espanhol e italiano. Mas Danilo corrigiu a organização

O colega de equipa de Cristiano Ronaldo, Danilo, corrigiu a FIFA depois de a organização mundial de futebol ter publicado um tweet incorreto em que dizia que Ronaldo era o único jogador a vencer a La Liga, a Premier League e a Série A.

O tweet da FIFA dizia: “10 golos em 10 jogos desde o reatamento da Série A ajudaram Cristiano a tornar-se campeão múltiplas vezes em Inglaterra, Espanha e Itália. Nenhum outri jogador venceu as três ligas. O país não interessa quando és de outro planeta”.

Ronaldo ergueu três troféus durante a estadia em Manchester, entre 2007 e 2009, antes de se mudar para Madrid. Na capital espanhola, ganhou mais dois títulos. Na Juventus, o português juntou mais duas ligas ao seu museu.

No entanto, apesar de ser verdade que mais ninguém ganhou tantos títulos nas ligas inglesa, espanhola e italiana, a afirmação (entretanto apagada) da FIFA está errada. Danilo lembrou o seu próprio palmarés, tendo ganho os três campeonatos referidos. O brasileiro respondeu ao tweet da FIFA com uma série de emojis pensativos.

O jogador de 29 anos ganhou a La Liga na mesmo equipa que Ronaldo, em 2017, e no ano seguinte venceu a Premier League com o Manchester City. Entretanto, mudou-se para a Juventus por troca com o português João Cancelo. Esta época permitiu-lhe somar aos troféus anteriores o de campeão na Série A. Lembre-se que Danilo foi também campeão português duas vezes, com o FC Porto, em 2012 e 2013.