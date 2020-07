Frederico Varandas: “Desejo o melhor para Jorge Jesus exceto profissionalmente”

Na entrevista que deu ao jornal “Record”, Frederico Varandas falou sobretudo sobre o futebol retomado depois do confinamento, numa época atípica, que culminou com o Sporting a não conseguir segurar o terceiro lugar no campeonato, algo que não acontecia há anos. Mas há coisas que não mudam, como as habituais queixas sobre a arbitragem.

“Como é obvio, o Sporting foi severamente prejudicado nesta retoma do campeonato. Quando eu vejo o lance do Coates em Moreira de Cónegos e o árbitro Tiago Martins, mesmo tendo sido chamado pelo VAR a ver aquelas imagens, a considerar que não é penálti fico muito preocupado com a competência desse árbitro. Mas não foi só essa situação. Recordo-me por exemplo dos jogos contra Paços de Ferreira e Tondela em casa em que vários penáltis ficaram por marcar, apesar de termos vencido esses dois jogos.”

Num rugido, o presidente dos Leões respondeu ao Sporting de Braga, precisamente o clube que ficou em terceiro lugar, e que acusou o Sporting de ser o clube mais beneficiado pela arbitragem esta época.

“Todos nós sabemos o que pretende o Sp. Braga. E é legítimo que o faça. Mas não é por uma ou outra época menos bem conseguida que alguma vez o Sp. Braga vai conseguir ser o que o Sporting é. Repare no exemplo do Liverpool! Esteve 30 anos sem vencer o campeonato, fez épocas muito aquém do seu passado e, no entanto, nunca deixou de ser um gigante. O Sporting mesmo numa época atípica de 4º lugar... será sempre um gigante e jamais o Sp. Braga será um rival, com todo o respeito que o Sp. Braga nos merece.”

Já dentro de casa, o Sporting teve de lidar com uma instabilidade que nada teve a ver com a pandemia. A indecisão na venda de Bruno Fernandes, no verão, para acabar por sair em janeiro, foi uma das questões.

“Vender Bruno Fernandes não foi uma opção… era uma obrigação devido ao estado financeiro do clube. Teríamos sempre de o vender no mercado de verão ou de inverno. No verão tivemos uma única oferta de 40 milhões de euros. Não a considerámos justa e decidimos esperar pelo mercado de inverno. Como é evidente, a sua saída afetou a equipa desportivamente. (…) Mas a sua venda foi obrigatória para a sobrevivência do clube.”

Silas, um dos treinadores da equipa ao longo da temporada terá dito, em entrevista, que o Sporting nunca jogou como ele queria. Varandas não tem dúvidas sobre de quem é a responsabilidade: “Tal como hoje, quem escolhe o onze e a maneira de a equipa jogar é o treinador”.

Com a chegada de Rúben Amorim, o Sporting recuperou pontos e chegou a aproximar-se do segundo lugar. No entanto, a tabela final mostra outra coisa: os Leões em quarto lugar no campeonato. Mas Frederico Varandas não perde a confiança.

“Já o disse publicamente e hoje repito-o ainda com mais certeza: Rúben Amorim é a peça-chave que achamos que nos faltava neste momento. (…) Bastava o árbitro Tiago Martins ter ouvido Jorge Sousa no VAR em Moreira de Cónegos ou Fábio Veríssimo no Benfica–Sporting não se ter enganado, ao assinalar canto [na jogada antes do segundo golo do Benfica] e teríamos ficado em terceiro lugar.”

2020 teve muitas surpresas, grande parte delas pouco positivas para o mundo em geral, mas o regresso de Jorge Jesus ao Benfica não terá sido consequência de nenhum vírus. O presidente do Sporting mostra-se pouco surpreendido com a vinda do técnico.

“Jorge Jesus queria voltar a Portugal. Nunca o escondeu. É um grande treinador e trabalhámos de perto durante três anos. Hoje estamos em trincheiras opostas. (…) Não misturo amizades com trabalho, quanto mais com rivais. Desejo o melhor para o JJ exceto profissionalmente.”