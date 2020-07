Tiago Mendes estreia-se como treinador principal à frente do Vitória de Guimarães

O ex-internacional português Tiago Mendes vai começar a sua aventura como treinador no Vitória de Guimarães. Até agora, o antigo jogador que se formou precisamente nos grandes rivais do Sporting de Braga, ocupava o lugar de treinador adjunto de Diego Simeone, no Atlético de Madrid, desde que aí terminara a carreira, há três anos.

O jornal “Marca” noticia a entrada de Tiago para o mundo dos treinadores, referindo que o seu contrato tem o prazo de 30 de junho de 2022. Os espanhóis lembram também Ivo Vieira, o treinador que deixou o Vitória no sétimo lugar do campeonato, sem poder qualificar-se para as competições europeias.

Segundo o jornal espanhol, Tiago foi hipótese para treinar as categorias de formação do Valência mas tal não se confirmou. O antigo internacional português notabilizou-se como jogador ao serviço de Juventus, Lyon, Chelsea, Benfica e Sporting de Braga, pelo qual se estreou como sénior.