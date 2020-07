Alexis Sanchez não vê futuro no Manchester United apesar de Solskjaer acreditar que o chileno ainda tem algo a dar à equipa

Desde que foi emprestado ao Inter de Milão, Alexis Sanchez subiu de forma e, nos últimos tempos da estadia em Itália, começou a fazer lembrar o Sanchez de outros tempos, marcando inclusive três golos e fazendo sete assistências nos últimos nove jogos.

O jogador de 31 anos deveria regressar ao United a 7 de agosto para cumprir os dois anos que ainda faltam até ao fim do contrato chorudo: 617.000 euros por semana, incluindo 330.000 euros de salário base e 110.000 euros de direitos de imagem.

O United já descartou a hipótese de emprestar o jogador mais uma vez mas o ordenado está a provar ser um grande obstáculo na vontade do Inter em contratar Sanchez permanentemente. De acordo com o jornal inglês “Daily Star”, o United está disposto a dar mais uma hipótese a Sanchez mas o jogador já disse aos donos do clube que quer jogar futebol noutro sítio.

Sanchez assinou pelo United vindo do Arsenal em 2018 mas o negócio tem sido visto como um falhanço. O chileno teve muitas dificuldades em recuperar a forma que fez dele um dos melhores jogadores da Premier League.

Uma fonte disse ao “Daily Star”: “O Alexis não vê razão para regressar a Manchester. Está feliz onde está. O United não funcionou para ele e ele quer que o clube aceite que ele quer ir embora”. Para convencer o Manchester United, o Inter está disposto a pagar um valor na ordem dos 33 milhões de euros, enquanto o próprio Sanchez está disponível para baixar o salário.