Manchester United publicou anúncio para contratar olheiro especializado em guarda-redes

De acordo com o jornal “Daily Mail”; o clube de Old Trafford publicou um anúncio de emprego para o seu departamento de prospeção. A oportunidade foi publicada no site oficial do clube. O United quer contratar um analista de recrutamento para a primeira equipa.

Na primeira linha do anúncio, em que se descreve o trabalho, pode ler-se que o candidato vai estar concentrado na análise de guarda-redes. Segundo a publicação, a tarefa implica a identificação de jogadores com potencial para jogar pelos Red Devils, por isso talvez de Gea não precise de estar preocupado para já.

O espanhol tem estado sob pressão após uma série de erros graves ao longo desta época. O último dos quais aconteceu na meia-final da Taça de Inglaterra contra o Chelsea, há umas semanas, frente a Oliver Giroud. De Gea já tinha sido acusado de não estar à altura do seu posto nos jogos com Watford, Everton e Tottenham.

Tem-se falado da possibilidade de Solskjaer trazer para Old Trafford o jovem Dean Henderson, que tem feito boas exibições no empréstimo ao Sheffield United mas este não quererá correr o risco de ser suplente, uma vez que tem ambições na seleção inglesa.

Solskjaer tem elogiado publicamente de Gea, indo ao ponto de dizer que o espanhol é “o melhor guarda-redes do mundo”.

Quanto ao emprego, o aplicante precisa de um mestrado em ciências do desporto, experiência de trabalho num clube de futebol, familiaridade com sites de prospeção e carta de condução. A quem possa interessar.