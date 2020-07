Quatro milhões limpos para Zlatan Ibrahimovic no AC Milan. Aos 38 anos

O avançado sueco sente-me bem na equipa milanesa, que já conhecia há algum tempo, uma vez que esta é a sua segunda passagem pelo clube. Desde que chegou, no último mercado de inverno, Ibrahimovic tem mostrado a satisfação de jogar com a camisola vermelha e negra, tanto que decidiu prolongar o seu contrato. Apesar dos 38 anos, Ibra quer fazer parte do projeto do treinador Stefano Pioli.

Ibrahimovic termina contrato nos próximos dias e melhorará em meio milhão o seu salário, passando a receber números na casa dos quatro milhões limpos anuais, mais bónus relacionados com o número de golos ou de partidas disputadas, a Liga Europa ou a qualificação para a Liga dos Campeões. Isto deve fazer com que aumente ainda mais a satisfação de Ibra.

A notável juventude do antigo jogador de Manchester United, PSG ou Barcelona fê-lo regressar à Série A oito anos depois das duas temporadas que passou em San Siro (2010-2012). O AC Milan, longe dos tempos gloriosos do passado, conseguiu qualificar-se para a Liga Europa, em parte graças aos nove golos marcados por Zlatan Ibrahimovic.