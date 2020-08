Clube da Premier League ofereceu 60 milhões por Trincão, que ainda nem sequer jogou pelo Barcelona

Sem que tenha disputado um jogo pelo Barcelona, o jovem português Trincão esteve próximo de se converter num dos melhores negócios da história recente do clube catalão, diz o diário desportivo espanhol “Sport”. Sem surpresa, com Jorge Mendes por trás, chegou a Nou Camp uma oferta de um clube inglês que ofereceu 60 milhões de euros para levar já o ex-Sporting de Braga.

Segundo o jornal sediado na Catalunha, Trincão é uma das contratações em que os adeptos depositam mais esperanças para a nova temporada. O Barcelona pagou 31 milhões de euros por ele ao Sporting de Braga e vendê-lo pelo dobro significaria um lucro inesperado, mas o clube catalão recusou a oferta.

O “Sport” diz que Trincão é “uma das peças fundamentais no processo de rejuvenescimento do plantel”. O jogador tem 20 anos e uma projeção que leva os responsáveis do clube a pôr o aspeto desportivo à frente do financeiro. O contrato do jovem português, por cinco anos, está bem blindado, com uma cláusula de 500 milhões de euros.

Na operação que levou Trincão para Barcelona, o Sporting de Braga assumiu o pagamento das comissões de Jorge Mendes como intermediário da operação, mais concretamente 1,5 milhões de euros fixos e 5,5 em variáveis, dependentes do rendimento do jogador. Foi a maior venda da história dos bracarenses.