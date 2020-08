Jovem promessa do ciclismo alemão, Jan Riedmann morre atropelado na estrada

O mundo do ciclismo volta a estar de luto por mais um atropelamento. Desta vez a vítima foi o jovem alemão Jan Riedmann, de 17 ano, que foi colhido por um carro durante uma sessão de treino. Riedmann fazia parte da equipa Auto Eder Bayern, a equipa sub19 da Bora-Hasgrohe.

O acidente ocorreu no passado sábado, enquanto Riedmann treinava em Sugenheim, na Baviera. O jovem exercitava-se com a sua equipa quando um condutor de 58 anos o abalroou ao fazer uma curva. De acordo com a polícia alemã, o jovem foi resgatado por um helicóptero mas chegou ao hospital com lesões irreversíveis na cabeça.

A equipa Auto Eder Bayern publicou uma nota de pesar nas redes sociais. “Sentimos profundamente a perda de Jan e expressamos os nossos mais sentidos pêsames a toda a sua família. Em homenagem a Jan, tanto a equipa Auto Eder Bayern como a Bora-Hansgrohe usará uma fita negra nas próximas provas.”