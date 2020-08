“Todos me chamam Jose. Eu não sou Jose. Sou José!”: Mourinho quer pôr as pessoas a dizer o nome dele corretamente

O novo clipe, publicado pela DJ Annie Mac no Twiter, mostra Mourinho a habituar-se às suas novas funções e a sublinhar a importância da pronúncia: “Detesto dizer os nomes mal.” Depois de esclarecer a forma correta de dizer o último nome do jovem defesa Japhet Tanganga, o técnico acrescentou: “Todos dizem o meu mal. Todos me chamam José. Eu não sou José. Sou José!”.

Mourinho não se tem mostrado muito agradado com a presença da Amazon em campo depois de assinar pelos Spurs em novembro. “Não gosto da sensação de estar no Big Brother”. O português já disse que não está interessado em ver o produto final. A data de lançamento da série ainda não foi revelada.

“All or nothing: Tottenham Hotspur” irá revelar pormenores de uma época cujo momento mais importante foi o despedimento de Pochettino e a consequente substituição do treinador por José Mourinho. O confronto entre Eric Dier e um adepto nas bancadas será também um dos destaques.